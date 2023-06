Câmara da Chamusca gastou mais de 100 mil em artistas na Ascensão

O palco principal da Semana da Ascensão na Chamusca recebeu nove artistas de música que custaram mais de 100 mil euros aos cofres municipais. Acresce a este valor os espectáculos de DJ que se realizaram no palco Juventude, que envolveram um investimento superior a 13 mil euros. As actuações, como noites de fados ou espectáculos de sevilhanas, no Palco Arraial, situado no Jardim Dr. Joaquim Maria Cabeça, vulgo Jardim Maria Vaz, também custaram vários milhares de euros. Os valores acrescem todos de IVA.