Carlos Mineiro Aires dá a cara pela comissão do novo aeroporto

Carlos Mineiro Aires, presidente da comissão de acompanhamento da Avaliação Ambiental Estratégica do novo aeroporto, garante que Rosário Partidário foi escolhida de forma independente do Governo.

O presidente da comissão de acompanhamento da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) do novo aeroporto, Carlos Mineiro Aires, avisou esta tarde numa reunião no LNEC que a pressão sobre a Comissão Técnica Independente vai aumentar nos próximos meses. Garantiu ainda que a coordenadora, Rosário Partidário, não foi escolha política de nenhum ministro, , mas apenas das pessoas previstas na resolução do conselho de ministros, nomeadamente o presidente do Conselho Superior de Obras Públicas (CSOP), Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CNADS) e do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP).

As declarações de Carlos Mineiro Aires foram proferidas no início da II Conferência sobre a AAE para o reforço da capacidade aeroportuária na região de Lisboa. “A pressão vai aumentar sobre a Comissão, aliás, a pressão já existe”, reconheceu o presidente da comissão de acompanhamento, antigo Bastonário da Ordem dos Engenheiros e Personalidade do Ano de 2022, prémio atribuído pelo jornalistas da redacção de O MIRANTE.

Recorde-se que recentemente o ministro das Infraestruturas, João Galamba, descartou a opção Santarém, dizendo que ficava demasiado longe.

Carlos Mineiro Aires garantiu ainda que “o processo vai ser pautado por independência e transparência total“, assegurou, elogiando de seguida o trabalho que está a ser feito pela CTI.

As opções em discussão para o reforço da capacidade aeroportuária da região de Lisboa são: Portela + Montijo, Montijo + Portela, Campo de Tiro de Alcochete, Portela + Campo de Tiro de Alcochete, Santarém, Portela + Santarém, Vendas Novas, Portela + Vendas Novas e Rio Frio + Poceirão.