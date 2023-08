Santarém adere à Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis

Santarém vai passar a integrar a Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, uma associação que tem como objectivo apoiar a divulgação, implementação e desenvolvimento do projecto Cidades Saudáveis nos municípios que pretendam assumir a promoção da saúde como uma prioridade política.

O vereador com o pelouro da Saúde da Câmara de Santarém, Diogo Gomes, afirmou na última reunião do executivo, que esta adesão vem na sequência da estratégia municipal que permite que o município esteja alinhado num comité interligado com as políticas da Organização Mundial de Saúde.

A integração de Santarém na Rede Nacional de Municípios Saudáveis vai possibilitar uma abordagem intersectorial para a resolução de problemas através da cooperação institucional entre municípios e parceiros estratégicos, locais, nacionais e estrangeiros. Proporciona também a programação e concretização de acções inovadoras e a aquisição de experiências e conhecimentos, fruto da interacção com outros municípios europeus. A adesão envolve um investimento municipal de cerca de dois mil euros anuais.