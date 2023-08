Coruche assume competências na saúde com acordo financeiro de 388 mil euros

Coruche chegou a acordo com o Governo e aceitou as competências na Saúde. CDU está contra o que diz ser “uma chantagem do Estado”

A Câmara Municipal de Coruche já aceitou as competências delegadas do Governo para o município na área da Saúde. O auto de transferências vai ser assinado após a autarquia ter chegado a acordo quanto ao respectivo pacote financeiro para passar a ser responsável pela manutenção dos equipamentos, edifícios e gestão dos funcionários da Unidade de Saúde Familiar Vale do Sorraia e Unidade de Cuidados na Comunidade.

Está previsto que o município receba cerca de 388 mil euros para o ano de 2023. O valor em 2024 será superior porque dois edifícios têm mais de 19 anos e a verba vai ser revista. Mais de 37 mil euros do valor total destina-se à manutenção dos imóveis. Cerca de 98 mil euros são para pagar a cinco assistentes operacionais, sendo que o rácio de contratação é de sete trabalhadores. A despesa maior, 298 mil euros, é para pagar a água, higiene e limpeza, energia e segurança. Para o município passa também a gestão de três viaturas.

Apesar do auto de transferências ser assinado agora só vai produzir efeito a partir de Outubro de 2023, sendo que a câmara só aceitou a competência da vigilância e segurança e higiene e limpeza a partir de Janeiro de 2024. Até lá, será a Administração Regional de Saúde a gerir essas áreas assim como o serviço de fornecimento de gás e a manutenção do sistema AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado).

O presidente do município, Francisco Oliveira, justificou a assinatura do acordo por causa dos avisos lançados no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), e que contemplam 400 mil euros para o Centro de Saúde de Coruche, para redimensionar áreas de serviço, equipamentos e melhoria do AVAC. “Retardar o auto de transferências significa continuar com um mau serviço aos utentes e funcionários. Não queremos ficar excluídos da possibilidade de ter esta verba”, afirmou o autarca socialista.

CDU fala em chantagem do Estado

Para o vereador da CDU, Valter Jerónimo, o acordo não vai resolver a falta de capacidade de resposta à população, dando como exemplo o facto dos utentes, por situações mínimas de saúde, terem de se deslocar ao Hospital de Santarém, muitas vezes em viatura própria. “Isto é uma meia chantagem do Estado, de que se não aceitamos as competências perdemos oportunidades. Mas a verdadeira resposta para Coruche o Estado não está interessado em resolver. Não estamos de acordo com a chantagem e esta negociação. Não vai resolver a falta de médicos e enfermeiros”, reiterou.