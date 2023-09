Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira distinguiu alunos

O Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira, em Santarém, organizou no dia 26 de Setembro a cerimónia de entrega dos diplomas do “Quadro de Valor e de Excelência”

O Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira, em Santarém, organizou no dia 26 de Setembro a cerimónia de entrega dos diplomas do “Quadro de Valor e de Excelência” relativos ao ano lectivo 2022-2023. Um evento que contou com a presença do vice-presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, da directora desse agrupamento de escolas, Adélia Esteves, e de representantes do Conselho Geral e da Associação de Pais e Encarregados de Educação, entre outras individualidades. Foram distinguidos 320 alunos.

FOTOS – CM Santarém