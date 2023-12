Escolha de Domingos Chambel para Director Executivo da Nersant foi chumbada

Luís Ferreira, que foi a escolha de Domingos Chambel para director executivo da Nersant, viu chumbado o projecto para um Centro Tecnológico para a Indústria, que terá sido o seu único trabalho enquanto esteve na associação por escolha do seu ex- presidente da direcção Domingos Chambel. Luís Ferreira, que toda a vida foi professor, foi apresentado por Domingos Chambel como um estratega e um líder de equipas. Aparentemente nunca passou de colaborador a recibo verde, e o seu principal trabalho acabou chumbado pelos organismos competentes. O Centro Tecnológico para a Indústria é uma parceria entre a Nersant, a Escola Profissional de Torres Novas e a câmara municipal, entre outras entidades, mas para já aguarda melhores dias.

Domingos Chambel e a actual direcção da Nersant não falam do assunto nas suas comunicações aos associados, mas O MIRANTE confirmou o chumbo do projecto, ao contrário de outros da região de empresas associadas da Nersant que conquistaram os milhões do PRR.

Hoje à tarde, dia 21 de Dezembro, o Conselho Geral da Nersant reúne para decidir sobre a venda do antigo pavilhão de exposições da Nersant que está ao abandono há vários anos.

A actual direcção continua com graves problemas de tesouraria e de financiamento. Aparentemente, a venda do pavilhão servirá para financiar e resolver os problemas financeiros da Nersant. Domingos Chambel já pagou do seu bolso alguns ordenados, mesmo depois de ter deixado a presidência da Nersant, mas segundo fonte da direcção não estará disposto a continuar a financiar a associação, embora mantenha alguns cargos directivos para além daqueles que lhe competem como presidente da assembleia geral.