Comitiva brasileira recebida na Câmara de Santarém

Uma comitiva brasileira que esteve em Santarém para o lançamento do livro “Estácio de Sá – O Herói Desconhecido”, a convite de Joaquim António Emídio, editor da Rosmaninho, foi recebida nos Paços do Concelho de Santarém na tarde de 11 de Abril. Integraram o grupo os escritores Ana Miranda, Alexei Bueno e André Seffrin e o reitor da Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, Flávio Murilo, bem como a companheira de André Seffrin, Maria da Glória.

O presidente do município, Ricardo Gonçalves, fez as honras da casa e, no final, ofereceu algumas lembranças aos visitantes, que foram acompanhados pelo director-geral de O MIRANTE Joaquim António Emídio, também proprietário da Rosmaninho, e por Joana Emídio, directora executiva de O MIRANTE. Na sessão estiveram também o vice-presidente da câmara, João Teixeira Leite, o vereador da Cultura, Nuno Domingos, e o director do ISLA Santarém, Domingos Martinho.