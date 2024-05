Aeroporto: Autarca de Santarém considera opção Campo de Tiro a mais cara e demorada

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, considera que a decisão de construir o novo aeroporto da região de Lisboa no Campo de Tiro da Força Aérea no concelho de Benavente representa a solução “mais cara e demorada” para o país, sendo necessários 10 a 12 anos para ser concretizada. “Saúdo o Governo pela decisão, mas fizemos aquilo que é normal em Portugal: escolhemos sempre o mais caro e o mais demorado”, disse Ricardo Gonçalves, em declarações à Lusa.

Segundo Ricardo Gonçalves (PSD), esta decisão prejudica os contribuintes, enquanto a opção Santarém era “aquela que melhor aproveitava as acessibilidades já existentes” e que “promovia uma melhor coesão territorial”. Além disso, acrescentou o autarca, a opção Santarém reunia uma série de vantagens, nomeadamente o modelo de financiamento, suportado por privados, e o tempo necessário para construção da nova infraestrutura.

“Com esta decisão, serão necessários 10 a 12 anos para a construção do novo aeroporto, ao passo que em Santarém seriam necessários cinco a seis anos. É uma solução que seria mais rápida e menos onerosa para os contribuintes”, defendeu o autarca de Santarém. Sobre as questões ambientais, considerou que a opção Alcochete apresenta alguns problemas, nomeadamente o “abate de sobreiros” e o facto de este território albergar uma “das maiores reservas de água doce do país”. Todas estas questões ecológicas e ambientais "podem vir a ser colocadas no futuro e colocar em causa a construção do aeroporto”, alertou.

Por outro lado, com a construção do novo aeroporto da região de Lisboa no Campo de Tiro será necessário “canalizar muito dinheiro para a construção de novas infraestruturas”, ao passo que Santarém “já tinha todas as infraestruturas necessárias”, acrescentou o autarca.

O Campo de Tiro da Força Aérea, também conhecido como Campo de Tiro de Alcochete (pela proximidade deste núcleo urbano), fica maioritariamente localizado na freguesia de Samora Correia, no concelho de Benavente (distrito de Santarém), tendo ainda uma pequena parte na freguesia de Canha, já no município do Montijo (distrito de Setúbal).