Moradores da Póvoa de Santa Iria e Alverca lançam petição contra ruído dos aviões

Os moradores da zona sul do concelho de Vila Franca de Xira não se conformam com o ruído dos aviões que as alterações promovidas pela NAV vieram causar no território e por isso lançaram uma petição online visando exigir soluções rápidas que acabem com o problema.

Ao dia de hoje, sexta-feira, 19 de Julho, a petição online já contava com 263 assinaturas, poucas horas depois de ter sido lançada. O objectivo dos promotores é reunir as cinco mil assinaturas necessárias para levar o assunto a discussão no Parlamento. A petição é endereçada ao presidente da Assembleia da República e aos deputados e é pedida a redução do ruído dos aviões no concelho, em especial na Póvoa de Santa Iria, Forte da Casa, Vialonga e Alverca.

Consideram os moradores na petição que, antes da alteração promovida pela NAV a 15 de Maio, e durante muitos anos, “os corredores aéreos utilizados nas partidas com direção Norte eram, na grande maioria das vezes, via Mouchão da Póvoa ou Vale de Loures, e os aviões que se dirigiam para Oeste (Madeira, Canárias, Açores, Américas do Norte, Central e América do Sul), bem como na direção Sul (Norte de África, Centro e Sul de África) eram colocados logo após a descolagem a sobrevoar o estuário do Tejo, onde o impacto era francamente reduzido”, subscrevem.

De um cenário de só esporadicamente os moradores serem confrontados com o ruído dos aviões, passou-se para um “flagelo com intervalos, por vezes inferior a três minutos que acontece diariamente, com início na madrugada e prolongando-se por todo o dia até pelo menos à meia noite, dia após dia, castrando a possibilidade de descanso físico e mental da população”, lê-se no documento.

* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE