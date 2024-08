Morreu a D. Crisanta esposa de José Manuel Cordeiro

Faleceu ontem em Santarém, 7 de Agosto, a esposa do empresário e ex -provedor da Misericórdia de Santarém, José Manuel Cordeiro. Crisanta Cordeiro era uma pessoa querida na comunidade e participou em dezenas de iniciativas de O MIRANTE, quando acompanhava o seu marido na qualidade de empresário e Provedor da Misericórdia, ou ainda depois da sua morte acompanhando a filha Rosário Cordeiro. Na foto Crisanta Cordeiro está com o neto Tomás e a filha Rosário que em 2018 recebeu o prémio de mulher empresária no âmbito da iniciativa de O MIRANTE Galardão Empresa do Ano.