Coruche atento à limpeza das sarjetas para evitar inundações no Inverno

Com a aproximação do Inverno, a Câmara de Coruche deve efectuar uma limpeza adequada das sarjetas para evitar inundações. O alerta foi dado pelo vereador Valter Jerónimo (CDU) durante uma reunião camarária. “Por vezes, as limpezas após o Verão não estão bem executadas e com as primeiras águas podem provocar inundações nalguns locais. Sugeria, se ainda não está previsto, programar uma vistoria em todas as sarjetas e testá-las para verificar se não estão entupidas quando começarem as chuvas mais intensas”, salientou o vereador comunista.

Em resposta, o presidente da câmara, Francisco Oliveira (PS), reconheceu as dificuldades causadas pela transição abrupta entre estações e sublinhou os esforços da autarquia para prevenir problemas, destacando a aquisição de novos equipamentos para a limpeza das linhas de água em áreas urbanas. “Estamos a adquirir novos equipamentos para a limpeza das linhas de água em áreas urbanas. A remoção de infestantes, como canas e arbustos, permitirá um maior escoamento do caudal quando este vem com grande intensidade”, vincou Francisco Oliveira, alertando para zonas críticas já identificadas no concelho.

O vereador Pedro Ferreira (PS), que detém a coordenação dos espaços públicos, também destacou o trabalho contínuo de identificação das áreas mais problemáticas. “Temos vindo a identificar as situações mais críticas na nossa vila e essas já estão salvaguardadas. Faltavam, no início do mês, apenas algumas intervenções em zonas pontuais, como a Avenida Luís de Camões e a Avenida do Sorraia, onde o entupimento ocorre devido às folhas das árvores”, afirma o vereador.