PS repudia substituição da administração da ULS Lezíria

A Federação Distrital de Santarém do Partido Socialista, liderada pelo deputado Hugo Costa, reagiu em comunicado à anunciada substituição da administração da Unidade Local de Saúde (ULS) Lezíria, repudiando o que classificam como “estratégia de apropriação da administração pública levada a cabo pelo governo da AD”. Uma estratégia que os socialistas dizem ser executada “de forma descarada, sem argumentação e gerando uma instabilidade com consequências imprevisíveis nas respostas de saúde que os cidadãos merecem ter ao seu dispor”.



“É público e notório que os resultados do trabalho do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde da Lezíria superaram as expectativas e corresponderam a mais e melhores acessos aos cuidados de saúde dos habitantes desta região”, considera o PS. A distrital socialista acrescenta que “o afastamento do actual conselho de administração, ao qual queremos reconhecer e agradecer o mérito e competência na prestação do serviço público, é, infelizmente, apenas mais um episódio de uma governação sem rumo, contra a qual o Partido Socialista vai continuar a lutar”, perfilando-se como uma alternativa que assegure o total e justo acesso aos cuidados de saúde.



O PS diz que desde a tomada de posse do actual Governo “todos os resultados no sector da saúde pioraram com efeitos catastróficos para milhares e milhares de pessoas, como todos os dias nos é dado a conhecer”. E conclui dizendo que “Portugal precisa de uma alternativa urgente ao denominado Plano de Emergência e Transformação na Saúde”, que “tem apenas transformado a gestão da saúde com recurso à substituição cega dos seus gestores (,,,) sem critérios, sem atender aos resultados obtidos e sem olhar para a reconhecida competência dos profissionais em funções”.