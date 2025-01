Escola Superior de Rio Maior apresentou estudo do impacto económico de eventos desportivos

A Escola Superior de Desporto de Rio Maior apresentou um estudo sobre o impacto que os eventos desportivos tiveram no desenvolvimento económico e social da cidade. A apresentação do estudo teve lugar no dia 22 de Janeiro, no auditório do Centro de Estágios de Rio Maior.

O estudo “Impacto Económico de Eventos Desportivos em Rio Maior”, foca-se na época desportiva 2023/2024, destacando a estreia do Casa Pia Atlético Clube no Estádio Municipal de Rio Maior. A análise inclui dados que demonstram em como a realização de jogos e eventos atraiu muitos visitantes à cidade e também como gerou receita e impulsionou o comércio e hotelaria da cidade e do concelho.

O evento contou com a participação de representantes das entidades envolvidas no estudo, como Nuno Pimenta, diretor da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, Miguel Pacheco, presidente do Conselho de Administração da Desmor, Filipe Santana Dias, presidente da Câmara Municipal de Rio Maior e Tiago Lopes, CEO do Casa Pia AC.

Artigo desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.