Associação de Municípios do Vinho é para dar emprego e fazer viagens

O presidente da Câmara do Cartaxo já perguntou várias vezes para que serve a Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV), fundada no município, que durante muitos anos suportou os custos, revelando que nunca obteve respostas e duvida que venha a tê-las. João Heitor considera que a mudança da sede da associação do Cartaxo para Santarém e a retirada do município da presidência do conselho directivo teve a ver com a mudança política no concelho do PS para o PSD. O autarca diz que apenas foi informado das duas situações e que não houve qualquer conversa prévia sobre o assunto por parte do secretário-geral da organização, José Arruda, que está nessas funções desde a fundação em 2007.