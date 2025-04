Vila Franca de Xira vai ter o primeiro posto de abastecimento de hidrogénio do país

O concelho de Vila Franca de Xira vai ser o primeiro do país a ter disponível um posto de carregamento de hidrogénio verde. A novidade foi avançada pelo presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, durante a sessão solene do 25 de Abril. A nova infraestrutura, que permitirá dar resposta à futura mobilidade automóvel movida a hidrogénio, vai ficar localizada na cidade da Póvoa de Santa Iria. Segundo Fernando Paulo Ferreira, o novo posto integrará uma estratégia mais ampla de apoio às energias limpas e descarbonização dos transportes no concelho ribatejano.

O hidrogénio verde é produzido através da electrólise da água, um processo que separa o hidrogénio do oxigénio utilizando energia eléctrica proveniente de fontes renováveis. Além de permitir abastecer veículos a hidrogénio - que se distinguem por uma maior autonomia e tempos de abastecimento mais curtos do que os elétricos tradicionais em carga - o novo posto poderá também estimular o desenvolvimento económico local.