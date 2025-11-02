Maria Laura Leonardo, a primeira mulher a entrar como Conselheira do Supremo Tribunal de Justiça 30 anos depois do 25 de Abril partilhe no Facebook A primeira mulher a entrar para conselheira do Supremo Tribunal de Justiça aconteceu 30 anos depois do 25 de Abril de 1974. Com uma particularidade. Maria Laura Bernardo foi a primeira classificada no vestibular do Supremo onde só concorriam juízes homens.

A entrada de Maria Laura Santana Maia Leonardo para conselheira do Supremo Tribunal de Justiça, a primeira mulher a ter a honra de erguer aquelas vestes, deu-se em 2004, trinta anos depois do 25 de Abril de 1974. Estes trinta demorados anos que passaram até uma mulher chegar ao cargo, foram recordados num artigo de Maximiano do Vale, vice-presidente da Associação Sindical de Juízes na revista Visão, mas onde faltou um pequeno pormenor. Maria Laura Santana Maia Leonardo só entrou, mesmo assim, passados tantos anos, porque foi a primeira colocada no vestibular do Supremo, num concurso a que concorreram só juízes homens. O MIRANTE volta a recordar a morte da Juíz, natural da Ponte de Sor, que em 2009, num artigo publicado na revista Julgar, escrito já depois da reforma, dá conta da sua felicidade por já estar desligada dos tribunais, ao reconhecer que “fazendo um confronto entre o passado e o presente, nos tempos que correm, a vida dos magistrados é mais difícil, e atribui essa dificuldade ao facto de “ vivermos num clima social de crescente desconfiança por tudo o que é institucional, sobre uma pressão mediática muito intensa e tendo como pano de fundo um mundo dominado asfixiantemente pelas vertentes económica e financeira”.

As duas grandes amigas Nas redes sociais, Santana-Maia Leonardo, seu filho, lembra a grande união entre a sua mãe e a sua neta Graça, de 5 anos, “a grande amiga da minha mãe nos últimos 4 anos de vida, passando com ela praticamente todos os seus tempos livres.

E a minha neta não gostava sequer que ninguém fosse para o pé delas.

Com a minha mãe, aprendeu a desenhar, ler, escrever e fazia jogos e brincava. Este ano dei com elas no quarto da minha mãe a jogarem à bola. Nunca imaginei a minha mãe com 87 anos de idade e já doente a jogar à bola”, escreveu na sua página do Instagram com uma fotografia que ilustra este texto.