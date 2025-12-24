uma parceria com o Jornal Expresso
24/12/2025

Sociedade | 24-12-2025 10:00

“Há muita vigarice no mundo da tauromaquia”

Entre a política, a agricultura e a tauromaquia, o antigo vereador Tiago Prestes fala de princípios, escolhas pessoais e da relação entre o poder local e a comunidade - foto O MIRANTE
"Os valores mudaram completamente. Hoje há muita vigarice no mundo da tauromaquia. Quando tocam nos forcados, tocam nas minhas entranhas e isso não aceito."

Foi cabo do Aposento da Chamusca durante 30 anos. O que aprendeu em termos de liderança de homens? Que um líder tem de estar sempre presente quando as outras pessoas precisam. Quando começámos o grupo, nos anos 80, também não sabia nada. Aprendi tudo no terreno. Mas penso que fizemos daquele grupo aquilo que ainda é hoje. Uma família unida e um grupo digno. Um conceito amador, mas o mais profissional possível.
A tauromaquia estar dependente dos municípios tira-lhe essa dignidade? Prejudica tudo. Sou do tempo em que ia a Lisboa para falar com dois ou três empresários que me mostravam uma lista de 30 corridas que iam promover e me ofereciam três para escolher. Hoje não é nada assim. Os valores mudaram completamente. Hoje há muita vigarice no mundo da tauromaquia. Quando tocam nos forcados, tocam nas minhas entranhas e isso não aceito.

Tiago Prestes acusa vereador Rui Martinho de tentar fazer negócios com o município da Chamusca
Tiago Prestes acusa Rui Martinho de o ter aliciado com várias ofertas, entre elas financiamento para a sua associação, e o cargo de director geral na RSTJ, tudo para que se afastasse da candidatura ao município da Chamusca pelo PSD.
O concelho da Chamusca precisa de ser governado por pessoas com princípios e valores
Tiago Prestes foi vereador na oposição na Câmara Municipal da Chamusca e adoptou sempre uma postura construtiva e de diálogo. Nesta entrevista aponta o dedo à falta de estratégia que tem existido na gestão da autarquia e ao facto do concelho estar cada vez mais isolado.
“O concelho da Chamusca tem sido gerido como uma loja de aldeia”
Tiago Prestes foi vereador na Câmara da Chamusca. Nesta entrevista aponta o dedo à falta de estratégia e ao facto do concelho estar cada vez mais isolado. Questionado sobre a última campanha eleitoral em que não conseguiu ser eleito denunciou tentativas de aliciamento e desonestidade do actual vereador e ex-presidente da Junta da Chamusca, Rui Martinho.
