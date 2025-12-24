Foi cabo do Aposento da Chamusca durante 30 anos. O que aprendeu em termos de liderança de homens? Que um líder tem de estar sempre presente quando as outras pessoas precisam. Quando começámos o grupo, nos anos 80, também não sabia nada. Aprendi tudo no terreno. Mas penso que fizemos daquele grupo aquilo que ainda é hoje. Uma família unida e um grupo digno. Um conceito amador, mas o mais profissional possível.

A tauromaquia estar dependente dos municípios tira-lhe essa dignidade? Prejudica tudo. Sou do tempo em que ia a Lisboa para falar com dois ou três empresários que me mostravam uma lista de 30 corridas que iam promover e me ofereciam três para escolher. Hoje não é nada assim. Os valores mudaram completamente. Hoje há muita vigarice no mundo da tauromaquia. Quando tocam nos forcados, tocam nas minhas entranhas e isso não aceito.