19/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 19-02-2026 18:21

Gestora da Torre Bela diz que nunca impediu fiscalizações

Gestora da Torre Bela diz que nunca impediu fiscalizações
Cristina Albuquerque diz em resposta a questões colocadas por OMIRANTE que nunca impediram acesso e que barragem tem descarregadores.

A proprietária da Herdade da Torre Bela, Cristina Albuquerque, diz em resposta a O MIRANTE que "nunca impediu o acesso de qualquer entidade oficial à propriedade, nomeadamente no âmbito de acções de avaliação, fiscalização ou segurança". Tal colaboração, vinca a sócia-gerente da Sociedade Agrícola da Quinta do Convento da Visitação, gestora da herdade, "tem sido constante e continuará a ser garantida".

Segundo refere, "as charcas da herdade constituem, há longos anos, uma fonte essencial de abastecimento de água para o combate a incêndios, incluindo meios terrestres e aéreos, sendo na sua maioria utilizadas em operações fora dos limites da propriedade. A Torre Bela possui certificação FSC nas suas áreas florestais e é gerida segundo um Plano de Gestão Florestal (PGF) aprovado pelo ICNF".

Cristina Albuquerque garante aina que "as retenções de água da propriedade têm processos de licenciamento e dispõem de descarregadores funcionais. Os incidentes verificados resultaram de uma situação meteorológica totalmente excecional, marcada por pluviosidade intensa e persistente e por ventos muito fortes, que provocaram deslocamentos de terras, alterações nos cursos naturais de água e danos estruturais". Durante este período, acrescenta, "alguns descarregadores revelaram-se insuficientes, pelo que a Torre Bela instalou novos pontos de descarga, mobilizando máquinas, materiais e equipas próprias"

Desde o primeiro momento, afirma, "a herdade colocou todos os seus recursos à disposição das entidades competentes, incluindo Protecção Civil, Agência Portuguesa do Ambiente, Câmara Municipal de Azambuja e Ministério do Ambiente, cujo trabalho e dedicação merecem o nosso reconhecimento público"

"A Torre Bela irá proceder a todas as intervenções consideradas necessárias para garantir a segurança e o normal funcionamento das charcas, fundamentais para a actividade agrícola da propriedade", afirma em resposta às questões colocadas pelo nosso jornal.

