Paraquedista ferido em Tancos operado e a recuperar de forma positiva

O segundo militar envolvido no grave incidente de paraquedismo ocorrido em Tancos foi submetido a uma intervenção cirúrgica e está a evoluir favoravelmente, informou esta sexta-feira o Exército. O acidente, registado durante um salto do Curso de Paraquedismo, já provocou a morte do furriel Ismael José Silva Lamela. O militar ferido, um sargento, encontra-se internado no Hospital de Santo André, em Leiria. Segundo o porta-voz do Exército, foi operado e “está a evoluir de forma positiva”.

“O Exército continuará a acompanhar a situação e prestará nova atualização sempre que existam factos relevantes a comunicar, salvaguardando a privacidade do militar e da respetiva família”, referiu o ramo.

O acidente ocorreu na manhã de terça-feira, em Tancos, no distrito de Santarém, durante a execução de um salto no âmbito do Curso de Paraquedismo. O furriel Ismael José Silva Lamela, que também ficou gravemente ferido e se encontrava internado no Hospital de São José, em Lisboa, acabou por morrer.

Vídeos divulgados nas redes sociais e transmitidos por canais de televisão mostram os paraquedas dos dois militares a enrolarem-se durante o salto, levando a uma queda violenta em terra. As causas do incidente continuam por apurar. O Exército determinou a abertura de um processo de averiguações.