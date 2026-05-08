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Sociedade | 08-05-2026 16:37

Paraquedista ferido em Tancos operado e a recuperar de forma positiva

Paraquedista ferido em Tancos operado e a recuperar de forma positiva
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O segundo militar envolvido no grave incidente de paraquedismo ocorrido em Tancos foi submetido a uma intervenção cirúrgica e está a evoluir favoravelmente,

O segundo militar envolvido no grave incidente de paraquedismo ocorrido em Tancos foi submetido a uma intervenção cirúrgica e está a evoluir favoravelmente, informou esta sexta-feira o Exército. O acidente, registado durante um salto do Curso de Paraquedismo, já provocou a morte do furriel Ismael José Silva Lamela. O militar ferido, um sargento, encontra-se internado no Hospital de Santo André, em Leiria. Segundo o porta-voz do Exército, foi operado e “está a evoluir de forma positiva”.
“O Exército continuará a acompanhar a situação e prestará nova atualização sempre que existam factos relevantes a comunicar, salvaguardando a privacidade do militar e da respetiva família”, referiu o ramo.
O acidente ocorreu na manhã de terça-feira, em Tancos, no distrito de Santarém, durante a execução de um salto no âmbito do Curso de Paraquedismo. O furriel Ismael José Silva Lamela, que também ficou gravemente ferido e se encontrava internado no Hospital de São José, em Lisboa, acabou por morrer.
Vídeos divulgados nas redes sociais e transmitidos por canais de televisão mostram os paraquedas dos dois militares a enrolarem-se durante o salto, levando a uma queda violenta em terra. As causas do incidente continuam por apurar. O Exército determinou a abertura de um processo de averiguações.

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