José Manuel Franco e José Rego

José Manuel Franco é um dos rostos mais respeitados e reconhecidos na área da solidariedade social na região ribatejana. No concelho de Benavente, mais particularmente em Samora Correia, poucas são as pessoas que não conhecem José Rego.

José Manuel Franco é um dos rostos mais respeitados e reconhecidos na área da solidariedade social na região ribatejana. O seu trabalho como presidente da direcção da Cerci Flor da Vida, instituição de Azambuja que dá resposta a pessoas com deficiência, é um bom exemplo de alguém que se levanta todos os dias para tentar melhorar a qualidade de vida dos outros. Há utentes que lhe chamam pai e todos os dias sente o peso da responsabilidade de fazer falta a alguém. José Manuel Franco, que durante 14 anos foi director do Agrupamento de Escolas de Azambuja, resolveu os problemas financeiros da instituição e colocou-a num patamar que faz jus ao trabalho que desenvolve no apoio a mais de 400 utentes de Azambuja, Alenquer, Vila Franca de Xira, Cartaxo, entre outros concelhos.