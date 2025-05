A Unidade Local de Saúde da Lezíria foi diagnosticada com um problema de falta de concentração e esquecimento, mas ainda está a fazer exames complementares para se perceber se também sofre de desorganização.

A Unidade Local de Saúde da Lezíria foi diagnosticada com um problema de falta de concentração e esquecimento, mas ainda está a fazer exames complementares para se perceber se também sofre de desorganização. A administração da unidade que gere o Hospital de Santarém e os centros de saúde e unidades de saúde familiar da Lezíria, liderada por Pedro Marques, esqueceu-se de comunicar a inauguração da nova USF Marquesa de Alorna em Almeirim, que já está a funcionar há um mês. Os jornalistas só foram contactados cerca de três horas antes do acontecimento, o que até se pode considerar um tempo recorde em comparação com os tempos de espera nas urgências em alguns dias. Se o esquecimento não tiver sintomas eleitorais e politiquices umas vitaminas podem resolver a questão.