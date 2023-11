Galeria das Salgadeiras muda-se do Bairro Alto para Alvalade

A Galeria das Salgadeiras abandonou a casa no Bairro Alto, junto à Travessa das Salgadeiras, onde nasceu há cerca de vinte anos. A mudança deu-se para o Bairro de Alvalade, para o número 53D da Avenida Estados Unidos da América. A inauguração aconteceu este sábado, 25 de novembro.

O espaço no Bairro Alto já não tinha dimensão para acolher o acervo e as transformações que aquela zona turística da cidade de Lisboa teve nos últimos anos, o que acabou por originar a mudança, disse a diretora da galeria, Ana Matos, para justificar a mudança que implica sempre algum investimento, e muito trabalho, embora seja disso que o êxito da galeria sempre viveu ao longo destas duas décadas.

A primeira exposição no novo espaço da Galeria das Salgadeiras“encontra-se alinhada com o programa, no qual se entende a galeria também como um lugar de pensamento e reflexão”, explicou Ana Matos nas entrevistas que foi dando nos dias que antecederam a inauguração.

A mostra, inaugurada este sábado, “Stringing The Disconnection””, de Rui Soares Costa, é composta por obras que refletem sobre “a implicação do Homem na transformação significativa do planeta e a perceção da complexidade do mundo contemporâneo".

Nas últimas duas décadas, a Galeria das Salgadeiras tem desenvolvido um programa focado em vários géneros artísticos, mas sempre focado na arte contemporânea”. O desenho e a fotografia foram as artes predominantes nas exposições nestas duas décadas de vida da Galeria.

A Galeria das Salgadeiras representa, entre outros artistas, Augusto Brázio, Carlos Alexandre Rodrigues, Cláudio Garrudo, Daniela Krtsch, Eva Díez, Inês d’Orey, Marta Ubach, Martinho Costa, Rita Gaspar Vieira e Rui Horta Pereira.