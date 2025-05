Concerto na Igreja da Misericórdia de Tomar em memória de Carlos Paredes e Mísia

A Igreja da Misericórdia de Tomar vai ser palco para um concerto em memória de Carlos Paredes e Mísia. O espectáculo Canto Revisited – In memoriam Carlos Paredes e Mísia está marcado para quinta-feira, dia 29 de Maio, às 19h15. O concerto conta com a participação de três dos músicos que acompanharam Mísia nos palcos antes da sua trágica morte, que aconteceu no ano passado: José Manuel Neto, na guitarra portuguesa; Carlos Proença, na viola de fado; e Luís Pacheco Cunha no violino; e ainda a violoncelista Catherine Strynckx. A coroar o projecto, reinventando as sonoridades e inflexões que Mísia e Carlos Paredes inspiraram, vai estar a jovem fadista Aurora Studer.



Do programa vão constar nove dos temas do “Canto” de Mísia – Presságios de Alfama, Sem Saber, Lamentos das Rosas Bravas, Ah Não, Canção de Alcipe, Nenhum Sonho se Entrega à Chegada, Horas de Breu, Valsa das Sombras e Verdes Anos. E ainda temas de Carlos Paredes, interpretados por José Manuel Neto e Carlos Proença.