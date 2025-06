Equipa de juniores do Vitória de Santarém garantiu a qualificação para a final four da Taça Nacional, feito inédito no futsal da Associação de Futebol de Santarém. Competição joga-se a 21 e 22 de Junho em Sines.

Juniores do Vitória de Santarém fazem história e estão na final four da Taça Nacional de futsal

Os juniores do Vitória de Santarém qualificaram-se para a final four da Taça Nacional de futsal, tornando-se na primeira equipa da Associação de Futebol de Santarém a conseguir tal feito no distrito. A equipa vitoriana venceu o Internacional Sport Clube por 6-4 e ultrapassou a equipa de Évora na classificação, garantindo o 1.º lugar da série 4 na 2.ª Fase da Taça Nacional Sub-19.

O jogo disputado a 8 de Junho no Pavilhão da Escola Secundária Gabriel Pereira, em Évora, foi uma verdadeira final recheada de golos com a equipa escalabitana a levar a melhor com os tentos de Francisco Rosa (2), João Neves, Cristiano Bernardino (2) e Mário Costa. A final four vai ser disputada em Sines, nos dias 21 e 22 de Junho, onde o Vitória vai defrontar o SCU Torreense nas meias-finais. Das quatro formações em prova, as três primeiras avançarão para o Campeonato Nacional na próxima temporada.