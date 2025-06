APPACDM Santarém com apoio municipal para obras

A Associação de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental (APPACDM) de Santarém vai receber um apoio financeiro extraordinário no montante de 47.394 euros por parte da Câmara de Santarém.

A Associação de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental (APPACDM) de Santarém vai receber um apoio financeiro extraordinário no montante de 47.394 euros por parte da Câmara de Santarém. O subsídio visa comparticipar os custos com obras na sala de reabilitação e multissensorial; na reconstrução e adaptação das casas de banho do Centro de Actividades da Quinta de Nossa Senhora do Rosário; e reparação de infraestruturas de saneamento no Centro de Actividades Aristides Graça. Esse montante destina-se também ao apoio para a frequência de colónia de férias de utentes residentes sem recursos e à aquisição de uma máquina de lavar roupa industrial.