Mundo Óptico em Ourém é uma loja de proximidade com uma abrangência alargada

Embora a maioria dos clientes seja de Ourém, onde se situa a sua loja, o Mundo Óptico também é visitado por pessoas de Tomar, Leiria ou Santarém, por motivos diversos, nomeadamente a qualidade dos seus produtos, os preços, o atendimento e a relação de confiança que consegue gerar.

Criado há treze anos, presta serviços na área da Óptica, Optometria e Contactologia tendo conseguido, ao longo dos anos, dar resposta às mudanças dos hábitos de consumo e comportamentos da maioria dos consumidores mantendo sempre oferta para os consumidores mais tradicionais.

“Diferenciamo-nos no atendimento ao cliente, no serviço pós-venda e na diversidade e originalidade dos nossos produtos. Tentamos sempre trabalhar com marcas diferentes, apostamos em marcas de qualidade e distintas como Plug In (Ultem), Lozza, Yalea, Caroline Abraam, ou Kaleos, por exemplo.”, explica Tânia Duarte que faz o atendimento com Samuel Francisco.

O Mundo Óptico tem uma aplicação para telemóvel, onde os clientes podem ter acesso a todas as suas novidades e usufruir de benefícios exclusivos. E, para além de presença nas redes sociais Facebook e Instagram, também está no Google Business. A loja física funciona de 2ª a 6ª Feira das 10h00 às 19h00 e aos sábados, das 9h30 às 13h00.