83 empresas elegeram nova direcção da Nersant

A Nersant anunciou na sua página oficial que a nova direcção, liderada por António Pedroso Leal, foi eleita com 83 votos nas eleições realizadas no dia 21 de Agosto. A lista votada tem um total de 67 empresas. A Nersant tem quase três mil sócios, embora normalmente só cerca de mil com as quotas em dia. As assembleias-gerais para a eleição dos corpos gerentes têm em média uma votação de três centenas de associados. A fraca participação eleitoral nestas eleições não é surpresa para quem tem acompanhado a vida da associação desde que Domingos Chambel chegou ao poder. A nova direcção da Nersant não divulgou o número de votos em branco. Pelo modelo de votação os sócios da Nersant não podem votar contra, nem alterar os nomes das listas.

O MIRANTE não se remeteu apenas ao comunicado publicado na página oficial da Nersant e tentou saber junto do novo presidente da direcção quantos associados votaram para podermos informar sobre a adesão às urnas, mas até ao fecho desta edição a informação ainda não chegou. Alguns associados com quem falamos dizem que também não receberam qualquer informação sobre os resultados da votação. Domingos Chambel é o novo presidente da assembleia-geral e a fraca votação pode estar relacionada com a sua presença na lista.

Quem é o novo líder da NERSANT

António Pedroso Leal, o novo líder da Nersant, é um conhecido solicitador torrejano, que fundou a empresa PL Solicitors International em 1993, que integra um conjunto de profissionais na área da Solicitadoria, Contabilidade, Recursos Humanos, Gestão e Marketing. Especializados em actos notariais, comerciais, registos, inventários e aconselhamento jurídico. Do seu currículo consta a actividade de professor no ISCAL, onde é também sub-director do curso de Solicitadoria.

Para além de um profissional reconhecido António Pedroso Leal é presidente da Associação de Judo do Distrito de Santarém, uma instituição de utilidade pública fundada a 9 de Março de 1977. Antigo judoca, António Pedroso Leal também foi treinador e é fundador do Clube de Judo de Torres Novas e o único português com uma medalha de mérito desportivo atribuída pela Federação de Judo de Espanha.

No início de 2022 O MIRANTE atribuiu à Associação de Judo do Distrito de Santarém, do qual António Pedroso Leal é presidente, o prémio Personalidade do Ano - Desporto, que evidenciou o trabalho e a importância da associação durante o ano de 2021.