Conhecidos os vencedores dos vales da campanha “Natal e a economia local”

O encerramento da 11ª edição da campanha “Natal e a economia local” revelou os vencedores dos vales de compras que vão desde os 50 aos 300 euros e que podem ser gastos em qualquer um dos 208 estabelecimentos aderentes à campanha, até 30 de Abril deste ano. A campanha decorreu de 1 de Novembro de 2023 a 1 de Janeiro de 2024 no concelho de Salvaterra de Magos. Domingo, 7 de Janeiro, realizou-se o sorteio no Espaço Jackson, em Glória do Ribatejo, abrilhantado com o “Concerto de Reis” pela Associação Cultural e Musical de Salvaterra de Magos. A iniciativa do município teve o apoio da Associação dos Comerciantes dos concelhos de Coruche e Salvaterra de Magos. A câmara municipal disponibilizou ao comércio mais de 60 mil senhas para serem distribuídas aos clientes por cada compra igual ou superior a 20 euros. Os vales de compras sorteados podem ser levantados na Falcoaria Real mediante apresentação das senhas premiadas. Em alternativa, os premiados podem dirigir-se à sua junta de freguesia, que assegura a entrega da senha e recebimento dos vales de compras correspondentes.

O presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, Hélder Esménio, sublinhou no encerramento da campanha que houve um número recorde de senhas distribuídas e de estabelecimentos comerciais aderentes, agradecendo a colaboração das juntas de freguesia, movimento associativo e a forte participação da comunidade nos vários momentos culturais. O objectivo da campanha foi atrair os consumidores para o comércio tradicional e dinamizar iniciativas culturais, recreativas e desportivas, onde não faltou o projecto “Arte(s) na(s) montra(s)”, com forte adesão de artesãos, produtores locais e artistas plásticos.