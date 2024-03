Nersant com dívidas de três milhões de euros

Nersant está sem condições para aceder ao crédito bancário e gestão da associação corre o risco de depender de favores do poder político de Torres Novas. Pedroso Leal tem dado uma no cravo e outra na ferradura. Diz que a Nersant é de todos os associados mas com algumas empresas e colegas de direcção, com quem Domingos Chambel entrou em conflito, mantém e alimenta as brigas. Crise na Nersant obriga a convocatória de assembleia-geral extraordinária para, entre outros assuntos, “análise da difícil situação financeira da Nersant” e “Decisão sobre eventuais medidas EXCEPCIONAIS face à actual situação financeira da Nersant”.