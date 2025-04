Coruche leva aposta no investimento e inovação ao Salão Imobiliário de Portugal

O Município de Coruche participa, pela primeira vez, no Salão Imobiliário de Portugal (SIL), que decorre entre 10 e 12 de Abril na FIL, em Lisboa, com o objectivo de atrair investimento, talento e novos residentes para o concelho.

A presença no principal certame do sector imobiliário nacional marca uma mudança de escala na forma como Coruche se posiciona na promoção do território, procurando afirmar-se como uma alternativa atractiva à área metropolitana de Lisboa. A autarquia apresenta-se no espaço “SIL Cidades” com uma estratégia centrada na valorização dos recursos locais, na inovação e na sustentabilidade.

Entre os projectos em destaque no stand municipal está o Parque Empresarial do Sorraia (ZIMB Norte), com 60 hectares infraestruturados e 98 lotes destinados à instalação de unidades industriais e logísticas. O parque localiza-se junto aos principais eixos rodoviários e à linha ferroviária Setil–Vendas Novas, oferecendo, segundo a autarquia, condições favoráveis para empresas que procurem localização estratégica e competitiva.

Coruche aposta também no empreendedorismo e na inovação com a criação da incubadora municipal Startup Coruche Empreende – Núcleo de Inovação e Empreendedorismo, instalada no antigo quartel dos bombeiros. O espaço inclui coworking, salas de formação e apoio técnico a projectos nas áreas da alimentação, floresta, turismo, tecnologia, sustentabilidade e indústrias criativas. A iniciativa é reforçada por um memorando de entendimento com a Startup Portugal, prevendo incentivos fiscais e acções para captação de talento.

No domínio do turismo, o município promove a construção de uma nova unidade hoteleira de quatro ou cinco estrelas, com entre 100 e 190 camas, a implantar num terreno de 9.700 metros quadrados junto à Ermida de Nossa Senhora do Castelo. A autarquia sublinha que o projecto visa colmatar o défice de alojamento no concelho e contribuir para o desenvolvimento do turismo sustentável e de qualidade.

Para além dos investimentos estruturantes, Coruche leva ao SIL a imagem de um território com identidade forte, tradição produtiva, qualidade ambiental e estilo de vida tranquilo.

A cortiça, o Montado, a lezíria do Sorraia, a gastronomia e a cultura ribatejana são elementos valorizados nesta campanha de promoção, que pretende mostrar Coruche como um local onde é possível conciliar negócios, bem-estar e pertença territorial, a menos de uma hora de Lisboa.