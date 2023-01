Atrocidade democrática e um Relatório chumbado apesar da maioria

Esta primeira Comissão de Inquérito à CGD ficou marcada por um episódio que referi num texto anterior e que levou à demissão do então Presidente desta CPI José Matos Correia na sequência de um voto feito por PS, PCP e BE para impedir o exercício de um direito potestativo por parte da Bancada do PSD, algo que teve tanto de inédito como de ilegal. Este episódio foi vergonhoso e uma verdadeira afronta aos mais importantes princípios democráticos pela natureza do que significa a utilização de um direito potestativo.

Este inquérito marcou também um profundo diferendo tanto entre instituições como entre partidos sobre o acesso do Parlamento a informação que se encontra protegida por segredo bancário. Este tema que dividiu o Parlamento, o Banco de Portugal e a própria Administração da CGD levou até à intervenção do Ministério Público e fez com que esta CPI terminasse os seus trabalhos sem ter tido acesso a alguns dos principais documentos, com especial destaque para a auditoria feira pela EY a pedido do Banco de Portugal que continha a lista dos principais devedores da CGD.

O Partido Socialista, com o apoio dos restantes membros da Geringonça, tudo tentaram fazer para boicotar os trabalhos desta comissão tentando de alguma forma proteger a desastrosa gestão da CGD dos tempos de Santos Ferreira e Armando Vara que todos desconfiavam que tinha estado na origem do descalabro financeiro da CGD como se veio a provar na segunda Comissão de Inquérito.

Mas como diz o povo, "Deus escreve direito por linhas tortas", e o relatório final desta Comissão acabou por ser chumbado apesar da maioria de votos que a Geringonça detinha. Se o PS tudo fez para boicotar o apuramento da verdade, o relatório do deputado Carlos Pereira, vice-presidente da bancada socialista, era coerente com essa intenção e as conclusões completamente desligadas da realidade.

Na hora da votação dá-se "o momento" da CPI quando o PSD exige o voto por deputado e não por bancada - as regras do Parlamento têm regras diferentes para as Comissões de Inquérito e exigem o voto individual na aprovação do relatório final, algo que não acontece nas Comissões ordinárias. Os deputados do PS e da Geringonça não estavam a contar com esta exigência do atual secretário Geral do PSD, Hugo Soares que então coordenava a bancada do PSD. De imediato os assessores e deputados do PS desataram, em pânico, a fazer telefonemas para chamar os ausentes a tempo de evitar o desastre e o embaraço para o PS. Quando João Galamba e, creio, Susana Amador, deputados do PS chegaram finalmente à sala 1 do Parlamento já a votação tinha ocorrido. Pela primeira vez um Relatório de uma maioria tinha sido chumbado. Deus escreveu direito por linhas tortas e aquele Relatório teve o fim que merecia, o lixo. BE e PCP também parecia aliviados.

É justo dizer que até jornalistas pareciam contentes com este desfecho pois o Relatório em causa não dignificava o Parlamento e em nada correspondia às conclusões que deveriam constar num documento final desta natureza. O sentimento de derrota foi tal que o PS nem ânimo ou coragem teve para apresentar um novo relatório.

São episódios como este que minam a credibilidade das instituições. Deputados ou gestores públicos têm sempre o dever de respeitar as regras e defender a causa pública e isso passa também por tudo fazer por não romper o contrato social entre as pessoas e o Estado. Estes momentos marcaram-me porque são exemplos perfeitos onde se verifica que não há qualquer pudor em esquecer décadas de história e de práticas democráticas para "safar" a pele de um político ou para evitar uma simples audição.

