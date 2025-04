Nuno Oliveira é um apaixonado pela vida e pelos cavalos

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Nuno Oliveira é empresário e treinador de equitação no Centro Hípico Quinta da Boa Vista, em Vila Franca de Xira.

Foi forcado, serviu na Força Aérea Portuguesa, trabalhou na OGMA e integrou o corpo de segurança pessoal da polícia. Durante esse período, escoltou ministros, figuras públicas e estrelas internacionais, incluindo Cristiano Ronaldo e Madonna.

Apesar destas experiências foi no universo equestre que encontrou a sua verdadeira vocação.

A Quinta da Boa Vista, que já vem do tempo dos seus avós, tornou-se no palco do seu projecto de vida.

Nuno Oliveira acredita que os jovens hoje precisam de mais contacto com a natureza, de explorar o ar livre e interagir com os animais.

O centro Hípico tem hoje 140 alunos e 16 cavalos. Nuno Oliveira acredita que a equitação é uma ferramenta importante para o desenvolvimento pessoal.

Elege Vila Franca de Xira como um bom lugar para viver e trabalhar, combinando a proximidade de Lisboa com a tranquilidade do campo.

É uma entrevista para ler na edição impressa de O MIRANTE