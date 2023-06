Gato escondido…

O pretenso ministro Galamba descartou publicamente a possibilidade da futura localização do aeroporto ser em Santarém, dado que será “longe”, considerando que a “probabilidade de ser viável é baixa”. Não obstante pretenso, a personagem ainda assina como ministro da República e, por esse motivo, as suas declarações são relevantes e esclarecedoras.

Esclarecedoras porque, finalmente, em conjunto com pretéritas declarações da presidente da Comissão Técnica Independente (CTI), trouxeram à tona de água as inconfessadas intenções do governo que, até aqui, se têm dissimulado em águas turvas e profundas: muito dificilmente o novo aeroporto será em Santarém.

Aquelas declarações do contingente ministro são legítimas, mas desleais. Legítimas, porque provêm de um poder democraticamente eleito, mas desleais, porque procedem de um governo que constituiu uma CTI para avaliar possíveis localizações.

O Dr. Costa criou essa Comissão para diferir uma decisão cuja concretização, a curto e médio prazo, não é viável. Porquê? Porque não há dinheiro! Até se pode encenar uma qualquer decisão – como já antes existiu -, mas não se avançará para a respectiva construção. Cumprir-se-á mais uma coreografia para enganar papalvos.

Então se o novo aeroporto fosse viável, iria o Dr. Costa, como reconhecido mestre político-politiqueiro que é, desperdiçar a oportunidade de marcar indelevelmente com o seu nome o início da construção de uma obra que marcaria o século XXI português? Claro que não. A CTI é um expediente para adiar o que de antemão já está adiado.

Vamos ser claros: ao proferir tais declarações, o pretenso ministro apenas cumpriu ordens do Dr. Costa. Como é habitual, o Dr. Costa oculta-se em jogos de sombras, empurrando para o proscénio os seus diferentes governantes e quejandos, os quais tentam disfarçar o ventríloquo. E a sombra neste caso é a CTI.

Daí que não se entendam muitas vezes as críticas ferozes a governantes, quando se sabe que é o Dr. Costa que vai manipulando aqui e ali, as narrativas que mais lhe convém. E, no final, nunca sabe de nada. Aliás, a Comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP é um exemplo paradigmático de tudo isto, dado que, ao fim de 40 sessões, 46 depoimentos e 168 horas, o nome do Dr. Costa nunca “veio à baila”. Incrível, quando se sabe que foi o Dr. Costa o principal responsável do inimaginável desastre da pateta e mais que ruinosa nacionalização da TAP!

É preciso ser artista, mas também ter parte da comunicação social voluntaria e generosamente cúmplice.

Os promotores da localização do aeroporto em Santarém, bem como os autarcas da região que têm apoiado essa solução, têm sido ingénuos e imberbes. Então julgam mesmo que o Dr. Costa vai produzir uma decisão independente?!? A decisão vai ser a “decisão da pescada”, ou aquela que antes de o ser já o era. Acordem e belisquem-se, se é que ainda pretendem obter algum resultado concreto.

A malta da capital nunca iria assistir impávida e serena à construção de um aeroporto fora de Lisboa. Esqueçam o povo do Ribatejo, que esse está mais do que convencido.

Têm sim de apostar tudo na opinião pública e nos decisores de Lisboa, sem os quais os vossos esforços serão inúteis. Ah, e não se encostem à tal CTI, porque podem ter grandes tombos...

Além de porfiarem tudo em Lisboa, o que desde há muito deveriam fazer era assegurar, desde já, a permissão para a construção de um aeroporto em Santarém, independentemente das escolhas de um aeroporto para Lisboa.

Já alguém dizia que um coelho ingénuo é sempre cativado pelo sorriso de uma raposa.

P.N.Pimenta Braz