Direcção da Nersant à margem dos estatutos desde 31 de Março

A direcção da Nersant está em funções à margem do que impõem os estatutos da associação. No artigo 13 está escrito preto no branco que “Os membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho Geral, da Direcção, do Conselho Fiscal e das Direcções dos Núcleos Regionais, são eleitos trienalmente pela Assembleia Geral da Associação, mediante listas propostas pela Direcção ou por um grupo de, pelo menos, dez sócios. As eleições efectuar-se-ão no primeiro trimestre do primeiro ano de cada mandato, sendo os eleitos empossados pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral no dia da eleição”.

A direcção de Domingos Chambel foi eleita em 27 de Julho de 2020 pelo que este ano já deveriam ter sido eleitos os novos corpos sociais. O facto de as últimas eleições terem sido realizadas fora do prazo, o que contraria os estatutos, não é motivo para que as sucessivas direcções passem por cima da lei que os associados aprovaram e devem fazer cumprir.

Entretanto, e tal como noticiámos numa das últimas eleições, Domingos Chambel não renovou contrato com alguns colaboradores e anda a tentar contratar pessoal igualmente especializado para as mesmas funções. Segundo O MIRANTE apurou, o ex-director executivo, António Campos, que rescindiu com justa causa, tem colaborado com a direcção e os serviços da associação até muito recentemente. Nesta altura já terá feito saber ao presidente da direcção que deu por findo o período de colaboração.