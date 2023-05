Largo de Palmela e memorial aos combatentes inaugurados em Azambuja

A requalificação do emblemático Largo de Palmela, no centro da vila de Azambuja, está concluída e foi inaugurada no dia 25 de Abril numa cerimónia marcada também pela inauguração dos painéis do Memorial aos Combatentes do Concelho de Azambuja. A cerimónia contou com a presença dos presidentes da Câmara de Azambuja e Junta de Azambuja, Silvino Lúcio e André Salema, e de elementos do Núcleo de Vila Franca de Xira da Liga dos Combatentes.

A requalificação urbanística do largo custou cerca de 120 mil euros à Câmara de Azambuja e contemplou a substituição do pavimento pedonal em seixo por betão poroso, a construção de um banco contínuo de betão revestido com azulejo em volta do largo e ainda a construção de um palco em betão na zona mais alta do largo. Foram ainda realizadas alterações às zonas verdes e substituída a iluminação do recinto com a colocação de quatro candeeiros sobre colunas, projectores de chão e uma fita de iluminação contínua fixa na parte inferior de todo o banco. Integrada no Plano de Acção de Regeneração Urbana (PARU), a obra foi co-financiada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, no valor de 100.086 euros.

O Memorial aos Combatentes do Concelho de Azambuja, promovido pela Junta de Azambuja, num trabalho de recolha e confirmação de nomes em conjunto com todas as juntas de freguesia do concelho, é uma homenagem aos homens que lutaram, em nome de Portugal, na 1ª Grande Guerra Mundial e na Guerra Colonial.

Integrada nas comemorações do Dia da Liberdade - 25 de Abril, a iniciativa foi abrilhantada pela banda de música do Centro Cultural Azambujense, que executou o hino nacional e também o hino da Liga dos Combatentes.