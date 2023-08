Partiu de denúncia o fecho do lar ilegal em Vila Franca de Xira

O Instituto da Segurança Social (ISS) afirmou que determinou “o encerramento imediato” de um lar ilegal, com 40 idosos, que funcionava na Quinta Nossa Senhora da Conceição, em Vila Franca de Xira, na sequência de uma denúncia, tendo participado o caso ao Ministério Público.

O ISS destacou, em resposta à Lusa, que “determinou o encerramento imediato do respetivo equipamento não licenciado”, em Vila Franca de Xira, “na sequência de uma denúncia”, e em conjunto com a autoridade de saúde local.

Deste caso, o ISS “efectuou participação da situação ao Ministério Público”, acrescentou, salientando que “a transferência dos idosos para outros locais foi assegurada, em articulação com os seus familiares”.

Os utentes, alguns infectados com sarna, foram retirados do lar numa operação que teve início na tarde de terça-feira, 22 de Agosto e que se deu por concluída perto das 15h30 de ontem. Além da Proteção Civil, da Autoridade de Saúde e da Segurança Social, estiveram no local várias corporações de bombeiros e a PSP.