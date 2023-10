Aterro da Valorsul continua a castigar moradores de Arcena

No bairro de Arcena não se aguentam os maus cheiros que têm aumentado nas últimas semanas. Moradores estão a chegar ao limite da paciência com o que dizem ser “um monte de porcaria” que nunca mais é selado de vez.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Há mais de duas semanas que quem vive em Arcena, Alverca do Ribatejo, não consegue estar na rua ou em casa sem sentir o desconforto de um intenso cheiro a lixo proveniente do aterro sanitário de Mato da Cruz. Um problema que, segundo a empresa responsável pelo aterro, a Valorsul, ainda deve durar mais oito semanas enquanto o equipamento estiver a receber a totalidade do lixo dos concelhos vizinhos porque a Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos de São João da Talha (Loures) está outra vez parada para manutenção, como aconteceu o ano passado.