Obras no polidesportivo dos Leões e no parque do Vale de Santarém

Estão em curso as obras de requalificação do recinto polidesportivo descoberto junto à Escola dos Leões, em Santarém, que há muito necessitava de requalificação. A intervenção da empresa municipal Viver Santarém visa dignificar esse espaço, para que possa ser utilizado para a prática desportiva com as devidas condições pela população e pelas crianças da Escola dos Leões.



Também já começaram as obras para construção de um novo espaço de jogo e recreio no parque do Vale de Santarém, integradas num pacote que vai contemplar mais três equipamentos no concelho. O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), revelou ainda, na última reunião do executivo, que vai ser lançado em breve o concurso para requalificação do espaço de jogo e recreio da Fruela, na zona do Sacapeito, em Santarém, actualmente desactivado.