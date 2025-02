Luís Farinha e António Palha Ruivo Luís Farinha e António Palha Ruivo partilhe no Facebook Luís Farinha é um homem de raízes e, por isso, embora tenha nascido no Hospital de Santarém, afirma com orgulho ser natural do Vale de Santarém. O que diferencia António Palha Ruivo de muitos outros advogados é a sua disponibilidade e a proximidade que faz questão de ter com os seus clientes.

Luís Farinha é um homem de raízes e, por isso, embora tenha nascido no Hospital de Santarém, afirma com orgulho ser natural do Vale de Santarém. O ex-vereador da Câmara de Santarém durante quatro anos tem atributos que fazem dele uma pessoa com quem toda a gente gosta de estar: é honesto, simples, trabalhador e discreto. No entanto, no seu círculo familiar e de amigos mais próximos, torna-se um conversador nato com capacidade para falar sobre vários temas e assuntos. Luís Farinha é arquitecto de profissão e, depois da sua primeira experiência política, manteve-se fiel a si próprio. Continua a realizar umas caminhadas no centro histórico da cidade e a cumprimentar as pessoas sempre com a cordialidade que o caracteriza.