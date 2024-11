Jeca, Joca e a Professora, os alvos

Um dos aspectos mais interessantes da vida brasileira é a procrastinação com coisas que deveria ser urgentíssimas, como a punição aos poderosos e o desbaratamento do crime organizado, que está com seus tentáculos desde sempre dentro do Estado. São Paulo e Rio de Janeiro, pela tradição, estão sempre na liderança quando se trata de corrupção e crime organizado, mas Brasília traz a modernidade nesse segmento, também, isso se dá pelo fácil acesso as matrizes do Estado que lá se localizam. O plano para matar Lula, Alckimin e Moraes esteve em curso e talvez existam outros, porém, o que importa, realmente, é que o sistema é lento em punir e pouco rigoroso nas penas, isso faz com que os criminosos profissionais sempre acabem, de uma forma ou de outra, se saindo bem e contrariando aquela máxima das fábulas; “O crime não compensa”. No Brasil não só compensa com rende juros e dividendos.

A Operação “Punhal Verde e Amarelo” tinha como objetivo assassinar Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes, três dias depois da diplomação, só que ainda não se sabe os detalhes que impediram a deflagração dos eventos planejados. O ex-assessor de Bolsonaro, general da reserva Mario Fernandes, foi preso, além dele mais três militares, todos da ativa; o tenente-coronel Hélio Ferreira de Lima, o major Rafael Martins de Oliveira e o policial federal, Wladimir Matos Soares. O general Mario Fernandes foi chefe da Secretaria-Geral da Presidência do governo Bolsonaro entre 2020 e 2023. O plano era envenenar Lula e Alckimin e usar a algum artefato explosivo contra Moraes. Depois dos atentados seria montado o ‘Gabinete Institucional de Gestão da Crise’ (nome pomposo para uma ação criminosa) e comandado por duas raposas golpistas, uma dela, o general Braga Neto candidato a vice na chapa de Bolsonaro, derrotada em 2022, e a outra raposa é -ninguém mais, ninguém menos- que o general Heleno. Implacáveis e radicais assim são os fascistas, mas a grande pergunta é: o que fazer com eles?

Jeca e Joca eram os codinomes de Lula e de Geraldo Alckmin, respectivamente. O plano era barato, cerca de 100 mil reais, e também havia a previsão de danos colaterais, relativo a possíveis vítimas quando o plano de desenrolasse. Havia também um Juca que ainda não foi identificado e Alexandre de Moraes era tratado como ‘A Professora’. Tudo isso desnuda a máfia que esteve no Poder entre 2018 e 2022, contando com o apoio de quase metade da população, como se viu nas eleições de 2022, quando Bolsonaro fez 49,10% dos votos, nesse percentual entre de 22 a 25% são radicais de Extrema-Direita, como se viu no caso do homem-bomba. Santa Catarina, de onde saiu o cidadão que se autoimolou em Brasília, é o estado que mais se destaca no fascismo brasileiro, mas de forma geral o interior da nação está eivado de defensores da ditadura. Isso não é só aqui, Trump ganhou disparado no interior nos EUA.

O Brasil é um caso sério, onde as religiões sempre fizeram um ótimo trabalho para a perpetuação das elites que controlam o país. O senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho de Jair Bolsonaro, por exemplo, se sentiu à vontade para declarar, após o desmascaramento e a prisão dos seus aliados, que ‘pensar em matar não é crime’, mas ele foi muito além ameaçou o ministro do SFT, Alexandre de Moraes, lhe dando duas opções: "Eu digo o seguinte para o Alexandre de Moraes, ele tem duas opções: ou a gente aprova a anistia ampla, geral e irrestrita pra todo mundo e algum parlamentar faça uma emenda para incluir ele nessa anistia, porque ele cometeu crimes ao longo desse tempo, ou a gente, da mesma forma, aprova a anistia e, quando nós tivermos maioria no Senado, a gente vai cassar o Alexandre de Moraes".

O fato é que a Extrema-direita se sente autorizada a ousar todas essas coisas, porque, parte das Forças Armadas são golpistas e não é um pequeno percentual, a maioria acredita que Lula mereceria estar preso junto com boa parte da Esquerda. O regime predileto deles é o regime de exceção, onde manda que pode e obedece quem não quer morrer. São fascistas assumidos é só usam a democracia para se manter profissionalmente, através dos inúmeros privilégios descabidos que a classe política brasileira construiu para si e para seus descendentes e aliados, são páginas que mancham a história do país e confirmam, na prática, a impossibilidade de um desenvolvimento pleno da nação, porque os carrapatos estão grudados a sua epiderme -desde sempre- drenando a maior parte do seu sangue.

Os fatos que vem à tona só confirmam a cada dia que o Brasil nunca poderia estar em outra posição, porque os privilégios formaram castas que jamais abrirão mão disso e o povo está mais catequizado do que nunca, apenas trocou do catolicismo fundamentalista para o pentecostalismo mais atrasado e radical. Os pastores estão por toda a parte fazendo a obra que os enriquece e aliena o povo cada vez mais. Estão nas televisões, nos rádios, nos jornais, nas redes sociais, povoando com fábulas paranoides. estruturadas, somente, para manter o controle sobre o imenso lumpesinato brasileiro, que cresce proporcionalmente a riqueza dos seus senhores.

Vinicius Todeschini 20-11-2024