Alenquer candidata duas obras municipais a Prémios do Imobiliário

Requalificação do Mercado Municipal e obra no zimbório dos Paços do Concelho são candidatas aos Prémios do Imobiliário SIC Notícias/Expresso. Júri vai avaliar 73 candidaturas e os vencedores são revelados em Outubro.

A requalificação do edifício do Mercado Municipal de Alenquer e a reabilitação do zimbório dos Paços do Concelho são candidatos à 6ª edição dos Prémios do Imobiliário SIC Notícias/Expresso.

O mercado municipal é candidato às categorias Reabilitação e Reconstrução – Habitação e Sustentabilidade – Construção/Arquitectura Sustentável. O espaço abriu renovado ao público a 28 de Outubro de 2023 e após terem sido encetadas, no ano anterior, políticas de reabilitação para fazer face à degradação do edifício original, datado de 1949. A intervenção foi pensada para dinamizar o comércio local e as actividades económicas, mas também para criar um pólo atractivo e multifuncional que permita a realização de actividades temporárias de carácter cultural. A obra manteve a traça arquitectónica, inserida na linguagem do Estado Novo, não desvirtuando a sua imagem, mas antes modernizando-a em resposta às solicitações de higiene, segurança e conforto necessárias.

O zimbório dos Paços do Concelho de Alenquer concorre na vertente Inovação na Mediação. A estrutura metálica totalmente envidraçada que consta do edifício inaugurado em 1890 permite a entrada de iluminação zenital para a escadaria principal e foi alvo de uma intervenção concluída em Novembro de 2023. A reabilitação teve por desígnio manter, na íntegra, a sua identificação e desenho original, recorrendo-se às boas práticas de conservação patrimonial, de forma a realçar uma compreensão homogénea do conjunto projectado pelo arquitecto José Juvêncio da Silva no século XIX, preservando o legado e carácter arquitectónico dos materiais originais.

O vereador da Câmara de Alenquer, Tiago Pedro, responsável pelo planeamento do território e marketing territorial, considerou esta uma boa oportunidade para medir os investimentos que são feitos no concelho e uma forma de valorizar o trabalho municipal, motivando as equipas e os técnicos.

Os vencedores do concurso Prémios do Imobiliário SIC Notícias/Expresso serão avaliados por um júri composto por especialistas do sector imobiliário e vão ser conhecidos dia 24 de Outubro, numa cerimónia a decorrer no Palácio Nacional de Mafra.