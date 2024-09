Reabriu o Museu de Arte Pré-Histórica e do Sagrado do Vale do Tejo em Mação

O renovado Museu de Arte Pré-Histórica e do Sagrado do Vale do Tejo, em Mação, reabriu portas no dia 30 de Agosto com a novidade do Piso 0, um espaço onde se conta parte da história das freguesias do concelho e tem em exposição com objectos de João Calado Rodrigues, apontado como o homem que sonhou o museu.

O presidente da Câmara de Mação referiu o sonho que ainda hoje move o museu enquanto “espaço onde, alicerçados no passado, construímos o futuro”. Um sonho que partiu de Calado Rodrigues e que ganhou depois novo fôlego com Saldanha Rocha e Luiz Oosterbeek. Vasco Estrela referiu ainda que o conceito do museu é muito abrangente, é todo o concelho. “Este museu é muito mais do que o que se passa entre quatro paredes, por muitas paredes que existam. Vai muito mais além. Ainda assim, enquanto espaço, terminámos as várias intervenções e temos agora um projecto solidificado, pronto para um novo ciclo”, afirmou o autarca.

Luiz Oosterbeek, director científico do museu, referiu que o espaço vai muito além das colecções, exposições e ensino constituindo-se como um espaço de debate, já que as visitas são momentos de conversa e não uma visita guiada estática. “O Piso 0 é um espaço flexível, que pode ser um auditório, acolher exposições, ser um sítio para comer, conversar, estar, pensar”, referiu.