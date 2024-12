Clara Madureira é tricampeã em bruços do Torneio da Zona Sul, onde outros nadadores do Clube de Natação de Torres Novas bateram recordes pessoais e do distrito de Santarém.

Nadadora do Clube de Natação de Torres Novas sagra-se tricampeã no Torneio Zona Sul

A nadadora do Clube de Natação de Torres Novas (CNTN), Clara Madureira, sagrou-se tricampeã nas três provas de bruços, de 50, 100 e 200 metros, do Torneio Zona Sul que se realizou de 6 a 8 de Dezembro, em Abrantes. Na mesma competição, a nadadora foi vice-campeã dos 50 metros costas e 100 metros estilos, tendo alcançado recordes do CNTN nos 50 metros costas e 200 metros bruços.

No total foram cinco os nadadores juvenis do CNTN a participar nesta competição, “a mais importante deste ciclo competitivo para os nadadores do escalão Juvenil” e que decorre em simultâneo na zona sul e na zona norte do país, realça o clube em comunicado, acrescentando que na zona sul competem 276 nadadores em representação de 53 clubes.

Nadadores batem recorde distrital

Na competição os nadadores da equipa do CNTN, Margarida Formigo, Clara Madureira, Leonor Lopes, Lourenço Geada e Francisco Sá Lopes alcançaram recordes pessoais e recordes do clube, finalizando com o recorde distrital na estafeta de 4x100 livres misto Juvenil B e com o quinto lugar da classificação final.