Fátima na luta pela subida à Liga 3

O Centro Desportivo de Fátima ascendeu ao segundo lugar da Série C do Campeonato de Portugal em futebol, que dá acesso a disputar a fase de promoção à Liga 3, ao vencer no terreno do Sporting de Pombal por 3-0. O clube de Fátima entrou para a jornada 23 em terceiro, mas beneficiou da derrota do Arronches em Benfica por 2-0 frente ao Alverca B e tem agora 46 pontos contra 45 dos alentejanos. À 23ª jornada, a tabela é comandada por O Elvas, com 56 pontos.

Já o Alverca B deu um passo importante na luta pela manutenção, estando no 8º lugar com 30 pontos, mas apenas com mais três pontos que o primeiro clube abaixo da linha de água, o Benfica e Castelo Branco. As quatro séries do Campeonato de Portugal têm 14 equipas cada, sendo despromovidas aos distritais as cinco últimas classificadas. Os dois primeiros de cada série disputam a fase de promoção à Liga 3.