SMAS de Vila Franca de Xira vão falar sobre a água nas escolas

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Vila Franca de Xira apresentaram a mascote do projecto Clube do Ciclo no Dia Mundial da Criança, que coincidiu com o primeiro ano de actividade da nova administração da entidade. O Clube do Ciclo promove palestras, workshops, visitas guiadas às instalações dos SMAS e campanhas de sensibilização nas escolas e comunidade em geral. A apresentação realizou-se no Reservatório do Casal da Serra, na Póvoa de Santa Iria, e contou com a presença do presidente dos SMAS, Vítor Moreira, e do vogal do conselho de administração, Rui Carneiro.

A mascote tem a forma de uma gota de água e uma capa de super-herói para sensibilizar a população para o uso racional e eficiente da água e em particular as crianças e jovens. “Os melhores aliados para mudar a mentalidade dos pais e dos avós são as crianças e jovens”, defenderam os membros da administração. Foi ainda apresentado o Clube do Ciclo, que tem um espaço online onde serão divulgados os eventos e actividades, dos quais se destacam os concursos, jogos pedagógicos, workshops e visitas guiadas aos SMAS de Vila Franca de Xira.

O Dia Mundial da Criança assinalou também o arranque das acções de sensibilização nas escolas do primeiro ciclo, com actividades que garantem uma aprendizagem realizada de “uma forma divertida fora da sala de aula”. A primeira acção realizou-se na Escola Básica Casal da Serra, na Póvoa de Santa Iria.