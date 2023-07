Novo Volvo EX30 eléctrico já pode ser encomendado na LPM Santarém

O novo EX30, totalmente eléctrico, já está disponível para encomenda na LPM Santarém. O novo modelo da Volvo foi projectado para ser tão seguro quanto seria expectável para quem conhece a marca. “Com a menor pegada de CO2 de entre todas as viaturas da marca, surge para tornar a vida das pessoas mais segura, conveniente e agradável com a sua tecnologia de ponta e design escandinavo”, refere a LPM.

Revelado em Milão, Itália, a 7 de Junho, o EX30 é o primeiro pequeno SUV premium da Volvo e vem constituir mais uma oferta do leque de viaturas 100% eléctricas da Volvo. O modelo apresenta-se em quatro cores exteriores vibrantes, que lhe conferem carácter e personalidade. Está dotado de uma nova geração de faróis LED com design de assinatura, que optimiza a visão e realça a aparência distinta do SUV EX30.

A LPM revela que em relação à tecnologia da bateria, “é dada a liberdade de escolha conforme a que melhor atende às necessidades de cada um, apresentando três opções: se tende a percorrer distâncias mais curtas entre as cargas; se prefere maximizar o alcance; ou se o desempenho for a prioridade. Jim Rowan, director executivo da marca, salienta que “o EX30 é pequeno, mas poderoso, porque oferece tudo o que se deseja num Volvo, mas num pacote menor. Como qualquer Volvo, é um produto excepcional, seguro e projectado para as pessoas e para as suas necessidades”.

A LPM é uma empresa do Grupo NOV Automóveis, que agrega ainda a LizDrive, Socarros e Rentlei. No conjunto comercializam viaturas novas Peugeot, Opel, Fiat, Jeep, Abarth, Fiat Profissional, Ford, Volvo, Kia, Isuzu, Maxus e Piaggio Commercial. O grupo actua também no comércio de viaturas usadas, na manutenção e reparação multimarca, na venda de peças de origem e aftermarket e ainda no aluguer operacional de viaturas.