Rio Maior distingue empresas e empresários do concelho

A Câmara Municipal de Rio Maior levou a cabo, no dia 21 de Julho, na "Quinta do Talego" no Alto da Serra, a 2.ª Gala Empresarial do concelho de Rio Maior.

Nesta gala, na Categoria de PME Líder foram distinguidas com o selo de reputação 44 empresas do concelho, e na Categoria de PME Excelência foram distinguidas 10 empresas, selecionadas pelo IAPMEI e pelo Turismo de Portugal, em parceria com várias instituições de crédito.

Relativamente às outras categorias, cuja Comissão de Avaliação/Júri era composta por José Vale, Director de Empreendedorismo e Inovação do IAPMEI, António Pedroso Leal, Presidente da Direcção do NERSANT, Maria João Botelho, Coordenadora da Equipa Técnica da APRODER, Miguel Pacheco, Administrador da DESMOR, E.M., S.A. e Sérgio Cardoso, Director da Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém, foi atribuído no Empreendedorismo o prémio a Anabela Seabra da BIO4ALL, o prémio Startup do Ano à Party&Beach, Lda, o prémio Jovem Empresário foi para Fábio Miguel Dias Morgado, Administrador da Extinrio, Lda, o prémio Sustentabilidade Ambiental à Sibelco Portuguesa, Lda, prémio Inclusão social à Nobre Alimentação, Lda, prémio Mulher Empresária a Joana Castelo, Administradora da Fisirio, Lda, o prémio Empresa Exportadora foi para Rui Pedra, World of Natural Stone, S.A., prémio Dinâmica Empresarial para Planície Verde, Sociedade Agrícola, Lda, prémio Empresa Investidora para Sifucel - Sílicas, S.A., e prémio Carreira Empresarial para Joaquim António Ferreira Pederneira - Assentimóvel.