Serranos, Campinos e Bairrões - Maneiras de Dizer na Borda d´Água

Maneiras de Dizer na Borda d´Água1

Agadiçar

Tornar gadiço, amansar, domesticar, domar.

–Eh pá… Vai lá à mota de riba e traz aquele poldro que veio da pastage a vê se le dás aí umas voltas, que o patrão diz que o quer agadiçado canto mais de-pressa milhor. Dá-le umas voltas aí ao pateo e despois vê se o amontas, mas tem cautela nano espantes qu´ele é munto novo e pode-se ressabiar com calquer coisa…

E o rapaz, que já sabe da coisa, vai buscar o poldro melado, baio claro, trá-lo à rédea, anda com ele de volta da pista meia dúzia de vezes, volta para o lado contrário, anda outras tantas, e quando ele já está familiarizado com o meio, salta-lhe para cima com a maior cautela, e vai-lhe experimentando a paciência.

O poldro de princípio tenta encabritar-se, sente-se muito admirado com o novo papel que lhe distribuem; mas o tratador fala-lhe; diz-lhe palavras que ele entende, dá-lhe umas palmadas na tábua do pescoço, afaga-o da melhor maneira; e o poldro que se sabe com pessoa conhecida e amiga, vai obedecendo e parece até que já faz certo luxo, certo capricho em se sentir cavalo a valer, como os cavalos velhos que ele vê todos os dias, garbosos, rinchões, todos enfeitados, transportando os guardadores, ou cabriolando sob o calção experimentado dos senhores da herdade...



1 Escrito por Francisco Serra Frazão em 1938.