Mais imagens dos efeitos da Depressão Kristin em Tomar 

A Depressão Kristin, que assolou o país na madrugada de quarta-feira, 28 de Janeiro, provocou diversos estragos em Tomar. Desde árvores caídas, até sinais de trânsito tombados, outdoors, telhados danificados, entre muitos outros prejuízos. Também a electricidade esteve cortada na cidade entre as 5h00 da manhã e as 14h00. Aqui ficam mais imagens dos efeitos da tempestade em Tomar.