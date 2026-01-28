uma parceria com o Jornal Expresso
28/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 28-01-2026 15:18

Mais imagens dos efeitos da Depressão Kristin em Tomar

1 / 26
Mais imagens dos efeitos da Depressão Kristin em Tomar 
2 / 26
Mais imagens dos efeitos da Depressão Kristin em Tomar 
3 / 26
Mais imagens dos efeitos da Depressão Kristin em Tomar 
4 / 26
Mais imagens dos efeitos da Depressão Kristin em Tomar 
5 / 26
Mais imagens dos efeitos da Depressão Kristin em Tomar 
6 / 26
Mais imagens dos efeitos da Depressão Kristin em Tomar 
7 / 26
Mais imagens dos efeitos da Depressão Kristin em Tomar 
8 / 26
Mais imagens dos efeitos da Depressão Kristin em Tomar 
9 / 26
Mais imagens dos efeitos da Depressão Kristin em Tomar 
10 / 26
Mais imagens dos efeitos da Depressão Kristin em Tomar 
11 / 26
Mais imagens dos efeitos da Depressão Kristin em Tomar 
12 / 26
Mais imagens dos efeitos da Depressão Kristin em Tomar 
13 / 26
Mais imagens dos efeitos da Depressão Kristin em Tomar 
14 / 26
Mais imagens dos efeitos da Depressão Kristin em Tomar 
15 / 26
Mais imagens dos efeitos da Depressão Kristin em Tomar 
16 / 26
Mais imagens dos efeitos da Depressão Kristin em Tomar 
17 / 26
Mais imagens dos efeitos da Depressão Kristin em Tomar 
18 / 26
Mais imagens dos efeitos da Depressão Kristin em Tomar 
19 / 26
Mais imagens dos efeitos da Depressão Kristin em Tomar 
20 / 26
Mais imagens dos efeitos da Depressão Kristin em Tomar 
21 / 26
Mais imagens dos efeitos da Depressão Kristin em Tomar 
22 / 26
Mais imagens dos efeitos da Depressão Kristin em Tomar 
23 / 26
Mais imagens dos efeitos da Depressão Kristin em Tomar 
24 / 26
Mais imagens dos efeitos da Depressão Kristin em Tomar 
25 / 26
Mais imagens dos efeitos da Depressão Kristin em Tomar 
26 / 26
Mais imagens dos efeitos da Depressão Kristin em Tomar 
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Tempestade provocou diversos estragos na cidade templária.

A Depressão Kristin, que assolou o país na madrugada de quarta-feira, 28 de Janeiro, provocou diversos estragos em Tomar. Desde árvores caídas, até sinais de trânsito tombados, outdoors, telhados danificados, entre muitos outros prejuízos. Também a electricidade esteve cortada na cidade entre as 5h00 da manhã e as 14h00. Aqui ficam mais imagens dos efeitos da tempestade em Tomar.

Relacionados
Depressão Kristin corta ligações ferroviárias vitais na região
Depressão Kristin corta ligações ferroviárias vitais na região
A passagem da depressão Kristin provocou danos significativos nas infraestruturas, com especial impacto na circulação ferroviária e rodoviária.
Kristin deixa rasto de destruição em Alpiarça
Kristin deixa rasto de destruição em Alpiarça
A passagem da depressão Kristin pelo concelho de Alpiarça provocou a queda de árvores de grande porte, algumas das quais acabaram por obstruir vias municipais e estradas secundárias.
Depressão Kristin deixa rasto de caos em Tomar
Depressão Kristin deixa rasto de caos em Tomar
A depressão Kristin causou estragos durante a madrugada de quarta-feira no concelho de Tomar. Árvores caíram sobre veículos e bloquearam ruas, deixando várias localidades sem electricidade.
Mau tempo deixa rasto de árvores caídas e vias cortadas no concelho de Benavente
Mau tempo deixa rasto de árvores caídas e vias cortadas no concelho de Benavente
O concelho de Benavente acordou esta quarta-feira a braços com os efeitos mais visíveis de uma noite de intempérie, num cenário marcado por árvores derrubadas, estradas cortadas e falhas no fornecimento de energia, obrigando a uma resposta articulada de vários meios de socorro, autarquia e juntas de freguesia.
Imagens impressionantes da A13 na zona de Tomar
Imagens impressionantes da A13 na zona de Tomar
O MIRANTE recebeu imagens impressionantes captadas por um condutor na A13 na zona de Tomar. As consequências da depressão Kristin estão a causar muitos prejuízos em todos os concelhos da região.
Queda de árvores em Santarém atinge Casa do Benfica
Queda de árvores em Santarém atinge Casa do Benfica
A queda de algumas árvores no Jardim da Liberdade, em Santarém, atingiu a cobertura da Casa do Benfica, mas não obrigou ao encerramento do espaço.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Vale Tejo
    21-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar