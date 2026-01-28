Kristin deixa rasto de destruição em Alpiarça

A passagem da depressão Kristin pelo concelho de Alpiarça provocou a queda de árvores de grande porte, algumas das quais acabaram por obstruir vias municipais e estradas secundárias.

A passagem da depressão Kristin pelo concelho de Alpiarça provocou a queda de árvores de grande porte, algumas das quais acabaram por obstruir vias municipais e estradas secundárias. Registou-se também a queda de sinais de trânsito e outros equipamentos urbanos, criando dificuldades acrescidas à circulação. Nos campos agrícolas, o mau tempo causou estragos significativos, com culturas afectadas pelas rajadas de vento.